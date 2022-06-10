Германия ждет поддержки Сербией санкций против РФ - Шольц

В Германии ожидают, что Сербия, как кандидат в члены ЕС, поддержит санкции Евросоюза против России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы ожидаем, что эти санкции будут поддержаны теми, кто является кандидатом на вступление в ЕС", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Сербии, прямую трансляцию ведет телеканал Phoenix.

По его словам, Германия поддерживает все усилия и реформы Сербии, необходимые для вступления в ЕС - борьбу с преступностью и коррупцией, свободу СМИ.

Сербия является кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года.