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10.06.2022 20:18

Германия ждет поддержки Сербией санкций против РФ - Шольц

В Германии ожидают, что Сербия, как кандидат в члены ЕС, поддержит санкции Евросоюза против России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы ожидаем, что эти санкции будут поддержаны теми, кто является кандидатом на вступление в ЕС", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Сербии, прямую трансляцию ведет телеканал Phoenix.

По его словам, Германия поддерживает все усилия и реформы Сербии, необходимые для вступления в ЕС - борьбу с преступностью и коррупцией, свободу СМИ.

Сербия является кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СЕРБИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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