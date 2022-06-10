Кабмин Азербайджана принял решение выплачивать детям-сиротам 265 манатов при устройстве на работу

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в свое решение "О мерах по совершенствованию социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу Кабмина, согласно изменениям, дети сироты при первом устройстве на работу будут обеспечиваться одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, либо, по желанию, смогут получить вместо этого денежную компенсацию в размере 265 манатов. Также детям-сиротам полагается единовременная денежная выплата в размере не менее пяти средних заработных плат по стране.
Э.Шафиев
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