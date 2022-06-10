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СНГ 10.06.2022 21:05

Лукашенко не исключает противостояния с Западом за Западную Украину

Запад в противостоянии с Россией хотел бы аннексировать западную часть Украины, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - заявил Лукашенко на республиканском семинаре-совещании по вопросам работы с населением в пятницу в Минске. Его цитирует президентская пресс-служба.

"Они (Запад - ИФ) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то", - сказал президент Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАПАД, УКРАИНА


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