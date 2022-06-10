Мадридский саммит НАТО должен принять решение об усилении восточного крыла альянса - президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) заявил о необходимости усиления восточного фланга НАТО и призвал усилить поддержку Украины, предоставив ей наступательное вооружение.
Как заявил он на состоявшейся в пятницу в Бухаресте встрече глав государств "Бухарестской девятки", предстоящий в конце июня в Мадриде саммит НАТО должен выразить общую позицию, что следует принять решение об усилении обороны на восточном крыле.
"Стратегическая концепция НАТО должна быть ориентирована на будущее и основываться на реалистичной оценке ситуации с безопасностью, - сказал президент. - Нам нужно более сильное военное сдерживание на восточном крыле, так как в Балтийском регионе Россия по-прежнему имеет военное преимущество перед НАТО. Это (сдерживание) должно включать увеличенное присутствие союзников, больше заблаговременно развернутого оборудования и командование на уровне дивизии".
Карис также призвал "решительно усилить поддержку Украины". "Украине необходимо наступательное вооружение... Многие страны оказали значительную помощь, но (...) этого недостаточно... Украине нужно больше огневой мощи и оружия большей дальности", - заявил глава эстонского государства.
По словам Кариса, НАТО должен подтвердить в Мадриде, что политика открытых дверей действует и что Финляндия и Швеция могут начать процесс вступления.
"Бухарестская девятка" (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия) - формат взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы для углубления военного сотрудничества на восточном фланге НАТО.
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