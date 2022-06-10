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Это интересно 10.06.2022 21:13

Telegram Premium запустят уже в июне - Дуров

Основатель платформы Telegram Павел Дуров официально анонсировал запуск платной подписки уже в июне, пообещав, что все прежние функции будут доступны пользователям бесплатно.

"В этом месяце мы представим Telegram Premium - план подписки, который позволит любому получить дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все существующие функции остаются бесплатными, и появится множество новых возможностей. Более того, даже пользователи, не подписавшиеся на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами, сообщил Дуров. Например, такие пользователи смогут просматривать документы большего объема, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium.

Несмотря на то, что эксперименты с ориентированной на конфиденциальность рекламой в общедоступных каналах оказались более успешными, чем ожидалось, Дуров убежден, что "Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями".

По данным СМИ, Premium подписка будет включать в себя: удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4Гб, более высокую скорость загрузки, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, уникальные реакции, премиальные стикеры, расширенное управление диалогами и др. Стоимость подписки может составить $4,99 или 300 руб. в месяц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, TELEGRAM, ПРЕМИУМ/ПОДПИСКА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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