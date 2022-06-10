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Спорт 10.06.2022 21:57

Сборная Азербайджан по мини-футболу вышла в финал ЕВРО

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы в Словакии, одолев команду Казахстана со счетом 3:2.

В финале турнира азербайджанская команда встретится с победителем пары Болгария-Румыния.

Тем временем сборная Азербайджана по футболу в третьем матче Лиги наций уступила дома Словакии - 0:1.

Ранее подопечные Джанни Де Бьязи уступили Казахстану - 0:2 и сыграли по нулям с Беларусью.

Азербайджанская команда замыкает турнирную таблицу Лиги C, отставая от лидирующего Казахстана на 5 очков.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖА, ФУТБОЛ, СЛОВАКИЯ, ЕВРО

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