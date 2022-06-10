Сборная Азербайджан по мини-футболу вышла в финал ЕВРО

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы в Словакии, одолев команду Казахстана со счетом 3:2. В финале турнира азербайджанская команда встретится с победителем пары Болгария-Румыния. Тем временем сборная Азербайджана по футболу в третьем матче Лиги наций уступила дома Словакии - 0:1. Ранее подопечные Джанни Де Бьязи уступили Казахстану - 0:2 и сыграли по нулям с Беларусью. Азербайджанская команда замыкает турнирную таблицу Лиги C, отставая от лидирующего Казахстана на 5 очков. Э.Шафиев

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