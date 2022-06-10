Президент Польши за дальнейшее усиление восточного фланга НАТО

В Варшаве хотели бы дальнейшего расширения военного присутствия на восточных границах Североатлантического альянса, заявил в пятницу в Бухаресте президент Польши Анджей Дуда.
"Мы хотим расширения присутствия войск на восточном фланге НАТО, увеличения численности войск", - приводит Польское радио слова Дуды на саммите "Бухарестской девятки".
"Я надеюсь, что в будущем "усиленное присутствие на переднем крае" на восточном фланге НАТО могло бы быть преобразовано в "усиленную передовую оборону", что привело бы к значительному увеличению численности солдат Североатлантического альянса в сравнении с тем, что мы имеем сейчас", - сказал Дуда.
Он также высказался и за увеличение американского военного присутствия в восточной части Европы. По словам Дуды, эта проблема будет обсуждаться на саммите НАТО и на двустороннем уровне с представителями США.
Польское радио напоминает, что целью нынешней встречи в Бухаресте является выработка позиции восточного фланга НАТО перед запланированным на конец месяца в Мадриде саммитом Североатлантического альянса.
В "Бухарестскую девятку" входят страны Центральной и Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
Помощник госсекретаря США совершит турне по Южному Кавказу
Кабмин Азербайджана принял решение выплачивать детям-сиротам 265 манатов при устройстве на работу
ЕК призывает Венгрию без дискриминации относиться на АЗС к иностранным автомобилистам
Инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%, максимума с декабря 1981г
Криптофирмы США прекратили наем новых работников, сокращают расходы на рекламу из-за падения рынка криптовалют
В Северной Корее сообщили о снижении количества случаев заболевания лихорадкой
США отменяют обязательный тест на COVID-19 для туристов
Farfetch начнет принимать оплату от VIP-клиентов в криптовалютах
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
МЧС направит свыше 1,6 млн манатов на строительство 18 домов в Астаринском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ