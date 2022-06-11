Помощник госсекретаря США совершит турне по Южному Кавказу

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня текущего года совершит турне по Южному Кавказу, сообщили в Госдепе США.
«Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня отправится в Азербайджан, Грузию и Армению, чтобы подчеркнуть приверженность США миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа», - отмечается в сообщении, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».
В нем говорится, что Донфрид подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости стран региона и отметит «право Азербайджана, Грузии и Армении определить собственный путь».
В Госдепе США продолжили, что она также подчеркнет готовность Вашингтона помочь в установлении прочного мира на Южном Кавказе, в том числе путем поддержки развития политических, экономических и межличностных связей по всему региону.
Согласно внешнеполитическому ведомству, Донфрид 15-16 июня посетит Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, другими правительственными чиновниками и представителями гражданского общества.
В ходе визита помощник госсекретаря подчеркнет «поддержку США дипломатических усилий между Азербайджаном и Арменией, направленных на достижение прочного мира, поблагодарит Азербайджан за гуманитарную поддержку Украины и выделит партнерство в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами, поддержке основных свобод и развитии двусторонней торговли и инвестиций», говорится в сообщении.
Вслед за Баку она посетит 17 июня Тбилиси, где выступит на конференции, организованной президентом Грузии Саломе Зурабишвили, встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и другими правительственными чиновниками, представителями оппозиции и гражданского общества.
Днем позже Донфрид отправится в Ереван, где встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими правительственными чиновниками, сообщили в Госдепе США.
Р.Керимов
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