В Австралии утверждают, что военная модернизация Китая без гарантий безопасности грозит гонкой вооружений в регионе

Наращивание КНР военной мощи может привести к гонке вооружений в регионе, если соседи Китая не будут иметь гарантий безопасности, заявил на саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" вице-премьер Австралии и глава Минобороны Ричард Марлес.
"Марлес назвал расширение военной мощи Китая самым масштабным и амбициозным подобным мероприятием с конца Второй мировой войны и заявил о крайней важности того, чтобы соседи Пекина не считали его действия риском для них", - сообщает South China Morning Post.
"Без гарантий безопасности неизбежно, что и другие страны в ответ будут модернизировать свои военные силы. Чувство уязвимости подстегивает гонку вооружений", - сказал министр.
Он уточнил, что гарантии безопасности являются крайне важными как для мира в Тайванском проливе, так и для хороших отношений Китая с Австралией, Индией и Южной Кореей.
В то же время, по его словам, Канберра не ставит под вопрос право какой-либо страны развивать собственные вооруженные силы. Марлес заверил, что Австралия желает продуктивных отношений с КНР, и что Китай естественным образом будет играть более значительную роль в региональных и международных делах.
Кроме того, говоря о партнерстве США, Британии и Австралии AUKUS Марлес подчеркнул, что речь идет не об аналоге НАТО, а лишь о совместном развитии и передаче военных технологий между тремя странами.
"Это не альянс, и здесь нет таких договоренностей как в случае c НАТО", - подчеркнул он.
В отношениях между Пекином и Канберрой отмечается рост напряженности. Так, ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.
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