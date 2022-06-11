Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8075 RUR   0.0294 GBR   2.1245 TRY   0.0987

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 121.51 -0.60 Brent 123.07 -0.51

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.06.2022 14:30

Грузия не изменит курса на интеграцию с Европой при отказе в статусе кандидата в ЕС - премьер

В случае отказа предоставления Грузии статуса кандидата по членству в Евросоюз страна продолжит проведение реформ и не изменит объявленного курса на интеграцию с Европой, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Несмотря на любое решение по статусу страны-кандидата, мы твердо будем продолжать политику мира, стабильности и развития, не изменим объявленного курса на интеграцию с Европой. Присвоение статуса кандидата по членству в Евросоюз, во многом является символическим и не дает никаких благ и привилегий. Для нас важно узнать о реальном отношении наших европейских друзей к Грузии и грузинскому народу", - сказал в субботу журналистам Гарибашвили.

При этом он подчеркнул, что "Грузия требует от Европы достойного и справедливого отношения". Премьер сказал и о том, что Грузия является лидером среди стран Восточного партнерства в выполнении взятых обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Комментируя сделанное накануне в Брюсселе заявление президента Саломе Зурабишвили о том, что правительство отказало ей в осуществлении визитов в Париж, Варшаву и Киев, Гарибашвили отметил, что на все официальные визиты президента правительство дало согласие.

Он прокомментировал и принятую на этой неделе Европарламентом резолюцию, осуждающую состояние СМИ в Грузии, на которые власти оказывают давление. "Я считаю, что данная резолюция политизированная и несправедливая. В ней много оценок не соответствующих реальности в Грузии", - сказал премьер.

Еврокомиссия обсудит и сформулирует в течение следующей недели свое мнение по заявке Грузии на статус кандидатов на вступление в ЕС, заявил 9 июня официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ИРАКЛИЙ ГАРИБАШВИЛИ


Похожие новости


Правительство Грузии отказало президенту в визитах в Париж, Варшаву и Киев Грузия видит себя в составе ЕС через 5-10 лет - Гарибашвили Премьер-министр Гарибашвили подписал заявку Грузии о вступлени в Евросоюз Грузия в четверг подаст заявку на получение статуса страны-кандидата в ЕС Зурабишвили призывает ЕС ускорить шаги для приема Грузии в блок Отказ Тбилиси от кредита ЕС на 75 млн евро удивил президента Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az