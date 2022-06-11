Грузия не изменит курса на интеграцию с Европой при отказе в статусе кандидата в ЕС - премьер

В случае отказа предоставления Грузии статуса кандидата по членству в Евросоюз страна продолжит проведение реформ и не изменит объявленного курса на интеграцию с Европой, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Несмотря на любое решение по статусу страны-кандидата, мы твердо будем продолжать политику мира, стабильности и развития, не изменим объявленного курса на интеграцию с Европой. Присвоение статуса кандидата по членству в Евросоюз, во многом является символическим и не дает никаких благ и привилегий. Для нас важно узнать о реальном отношении наших европейских друзей к Грузии и грузинскому народу", - сказал в субботу журналистам Гарибашвили.

При этом он подчеркнул, что "Грузия требует от Европы достойного и справедливого отношения". Премьер сказал и о том, что Грузия является лидером среди стран Восточного партнерства в выполнении взятых обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Комментируя сделанное накануне в Брюсселе заявление президента Саломе Зурабишвили о том, что правительство отказало ей в осуществлении визитов в Париж, Варшаву и Киев, Гарибашвили отметил, что на все официальные визиты президента правительство дало согласие.

Он прокомментировал и принятую на этой неделе Европарламентом резолюцию, осуждающую состояние СМИ в Грузии, на которые власти оказывают давление. "Я считаю, что данная резолюция политизированная и несправедливая. В ней много оценок не соответствующих реальности в Грузии", - сказал премьер.

Еврокомиссия обсудит и сформулирует в течение следующей недели свое мнение по заявке Грузии на статус кандидатов на вступление в ЕС, заявил 9 июня официальный представитель ЕК Эрик Мамер.