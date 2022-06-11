Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что приехала в Киев и намерена провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хорошо снова оказаться в Киеве. С президентом Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - написала она в субботу в твиттере.