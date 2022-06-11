Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что приехала в Киев и намерена провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Хорошо снова оказаться в Киеве. С президентом Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - написала она в субботу в твиттере.
Помощник госсекретаря США совершит турне по Южному Кавказу
Кабмин Азербайджана принял решение выплачивать детям-сиротам 265 манатов при устройстве на работу
ЕК призывает Венгрию без дискриминации относиться на АЗС к иностранным автомобилистам
Инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%, максимума с декабря 1981г
Криптофирмы США прекратили наем новых работников, сокращают расходы на рекламу из-за падения рынка криптовалют
Леклер признался, что не ожидал победы в квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Пилот Ferrari Шарль Леклер завоевал поул-позишн на Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
В Азербайджане более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
МЧС направит свыше 1,6 млн манатов на строительство 18 домов в Астаринском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ