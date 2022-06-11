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Дальнее зарубежье 11.06.2022 15:00

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что приехала в Киев и намерена провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хорошо снова оказаться в Киеве. С президентом Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - написала она в субботу в твиттере.

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Тэги: ЕС, ЕК, УКРАИНА, УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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