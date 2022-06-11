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В Эстонии приступили к формированию новой правящей коалиции

Оппозиционная партия "Отечество" приняла приглашение правящей в Эстонии партии Реформ о вступлении в новую коалицию и начнет переговоры о создании нового правящего союза.

"До следующих парламентских выборов осталось менее девяти месяцев и в ходе коалиционных переговоров необходимо достичь согласия по вопросам образования на эстонском языке, детских и семейных пособий, скачкообразной инфляции, безопасности и энергетики. "Отечество" настроено оптимистично, и я верю, что мы сможем найти необходимые точки соприкосновения", - заявил председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер (Helir-Valdor Seeder) после заседания ее правления в субботу.

Правящая коалиция Эстонии распалась 3 июня после того, как президент Алар Карис (Alar Karis) принял предложение премьер-министра Кайи Каллас (Kaji Kallas) об освобождении от должностей всех семи министров партии Центра. Как заявила тогда Каллас, для нее последним и решающим обстоятельством стало то, что голосами союзников по коалиции из правившей на тот момент партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее правительством на основе консенсуса.

"В ситуации, когда партия Центра активно работает в правительстве против самых важных, основополагающих для Эстонии идеалов, мы не можем продолжать сотрудничать с ними", - подчеркнула тогда премьер.

Правление "Отечества" сформировало в субботу делегацию для проведения коалиционных переговоров.

Ранее о согласии войти в правящий союз заявила также оппозиционная Социал-демократическая партия. Эти три политических организации в случае успешного завершения переговоров будут иметь в парламенте в общей сложности 55 депутатов из 101.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ


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