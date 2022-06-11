Филиппины заявили протест Пекину из-за ловли рыбы в Южно-Китайском море

Власти Филиппин направили Китаю протест, обвинив его в незаконной ловле рыбы в Южно-Китайском море в районе Второй отмели Томаса (китайское название - Жэньай цзяо), являющейся объектом территориального спора Манилы и Пекина.
"Китай не имеет права ловить рыбу... или вмешиваться в законную активность Филиппин здесь", - приводит телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" заявление МИД Филиппин.
Атолл располагается в архипелаге Спратли (китайское название - Наньша) в 195 км от филиппинской провинции Палаван.
Телеканал напоминает, что в прошлом ноябре Филиппинам пришлось прервать миссию по доставке грузов в район атолла после того, как три корабля китайской береговой охраны помешали перемещению филиппинских судов и применили против них водяную пушку.
Всего Филиппины направляли китайской стороне более 300 жалоб в связи с ее "нелегальной активностью" в Южно-Китайском море.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.
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