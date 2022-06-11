В Азербайджане более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у семи человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 870, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 16 случаев. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане снизилась более чем вдвое - в 2,3 раза.

За сутки летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции зарегистрировано не было (накануне - один).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 715 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 86 человек (+ 10 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 69 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 468 тестов на коронавирус против 2 тыс. 351 теста накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 921 тыс. 407 тестов на COVID-19.

Р.Керимов