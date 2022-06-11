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СНГ 11.06.2022 17:30

В России запретят судимым за тяжкие преступления работать таксистами

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работать водителями такси и общественного транспорта судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданам.

Закон вводит запрет работать водителями такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и внеуличного транспорта, связанного с перевозками пассажиров и багажа, для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, запрет на работу водителями такси коснется также граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Так, согласно закону, к управлению такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, "а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям".

Инициатива касается и трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана). При этом трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТАКСИ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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