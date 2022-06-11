Турция ждет ответа РФ по организации встречи для обсуждения вывоза зерна из Украины - Чавушоглу

В Анкаре ожидают ответа из Москвы по организации возможной встречи Турции, РФ, Украины и ООН для обсуждения вопроса с вывозом зерна из Украины, заявил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Наша позиция была изложена весьма четко. Мы ожидаем ответа российской стороны, как по вопросу проведения встречи, так и других деталей", - приводит его слова агентство "Анадолу".

"Мы подчеркнули готовность турецкой стороны к организации четырехсторонней встречи в формате ООН-Турция-Украина-РФ. Это в итоге является инициативой ООН", - отметил министр.

Чавушоглу сказал, что во время переговоров на этой неделе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он объяснил, что план ООН по транспортировке зерна из Украины морем является наилучшим.

Ранее на этой неделе глава МИД Турции заявлял, что в Анкаре считают выполнимым план ООН по вывозу из Украины зерна. Он отметил, что идет обсуждения по поводу создания механизма "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что по информации его источников, РФ и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы.

По данным источников, реализация российско-турецкого плана под эгидой ООН позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного моря в Средиземное море. В частности, Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.