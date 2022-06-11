ЕК к концу будущей недели объявит заключение по заявке Украины на статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) к концу следующей недели завершит составление заключения по заявке Украины на получение статуса государства-кандидата на вступление в ЕС, заявила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодняшние дискуссии позволят нам окончательно сформулировать заключение к концу следующей недели", - сказал она на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она заверила, что работа над заключением идет в непрерывном режиме.

Ранее на этой неделе представитель ЕК Эрик Мамер заявлял, что ЕК обсудит и сформулирует в течение следующей недели своё мнение по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на статус кандидатов на вступление в ЕС.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале 10-11 марта 2022 года поручили Еврокомиссии изучить заявки на вступление в ЕС Украины, Грузии и Молдовы и дать им оценку.