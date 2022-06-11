Пилот Ferrari Шарль Леклер завоевал поул-позишн на Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Пилот Ferrari Шарль Леклер в субботу в Баку показал лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», завоевав поул-позишн.

В первую тройку по итогам квалификации также вошли Серхио Перес из Red Bull и его партнер по команде Макс Ферстаппен.

Организаторы перенесли начало квалификации на 15 минут, объяснив изменения в расписании отложенным стартом третьей свободной практики из-за необходимости восстановить защитные барьеры, поврежденные в результате субботней аварии во время «Формулы-2».

Победитель Гран-при Азербайджана «Формулы-1» станет известен в воскресенье. Решающая гонка стартует в 15:00 по бакинскому времени. Пилотам предстоит преодолеть 51 круг, чтобы определить лучшего из лучших в Баку.

Р.Керимов