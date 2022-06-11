Леклер признался, что не ожидал победы в квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Пилот Ferrari Шарль Леклер, показавший в субботу в Баку лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1» и завоевавший поул-позишн, признался, что не ожидал такого результата.

«Не ожидал этого (победы в квалификации - ИФ-Аз), ведь Red Bull были сильнее нас особенно в первых двух квалификационных сессиях, но на последнем круге всё сложилось удачно», - приводятся его слова в твиттере организаторов гонки.

Победитель Гран-при Азербайджана, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», станет известен в воскресенье. Решающая гонка стартует в 15:00 по бакинскому времени. Пилотам предстоит преодолеть 51 круг, чтобы определить лучшего из лучших в Баку.

Р.Керимов