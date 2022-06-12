В России выявлен более заразный вариант «омикрон» штамма коронавируса

В России обнаружен более трансмиссивный подвариант "омикрон"-штамма коронавируса ВА.4, первые образцы с новым вариантом COVID-19 были переданы в лаборатории в конце мая, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, ещё один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая", - сказал Хафизов журналистам.

Он уточнил, что недавно опубликованные исследования показали, что "варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрон".

При этом Хафизов отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 ("стелс"-омикрон) и его дочерние субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирования.

"Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "Омикрона"", - подчеркнул Хафизов.

В апреле вирусологи Лёвенского католического университета сообщили об обнаружении в Бельгии первого случая новой версии штамма коронавируса "омикрон", названной BA.4. Кроме того, по данным бельгийских СМИ, версии BA.4 и BA.5 присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании.

Субварианты BA.4 и BA.5 характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе.

Из-за повышенной заразности на новые подварианты вируса ВА.4 и ВА.5 обратила внимание Всемирная организация здравоохранения.