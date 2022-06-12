Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

Спустя полтора месяца после президентских выборов французы в воскресенье вновь отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандидатов в депутаты Национального собрания, нижней палаты парламента Франции.

Им предстоит избрать 577 парламентариев от различных политических течений. Второй тур выборов состоится 19 июня.

В 2017 году президентская партия "Вперед, Республика!" (La Republique en Marche!), переименованная в мае нынешнего года в "Возрождение" (Renaissance), одержала убедительную победу на таких выборах, добившись абсолютного большинства в 308 мандатов в Национальном собрании.

Успешно прошедший президентскую избирательную гонку Эмманюэль Макрон в нынешнем году, по результатам социологических опросов и мнениям экспертов, уже не может рассчитывать на легкую и безусловную победу своих политических сторонников.

Как показал в минувшую пятницу последний опрос исследовательского и консалтингового центра Elabe по заказу журнала L`Express и телеканала BFMTV, "коалиция макронистов", или "избирательная конфедерация "Вместе!", объединяющая "Возрождение" и партии Демократическое движение (Modem), "Горизонты" (Horizons), "Действовать" (Agir), должна одержать верх над своими соперниками, отстояв 280-320 мест в парламенте.

Тем не менее, "макронисты" могут утратить абсолютное большинство, которое должно быть обеспечено при 289 депутатских мандатах из 577. Главный конкурент "Возрождения" и его союзников - Новый народный социально-экологический союз (Nupes), объединивший по инициативе левого лидера Жан-Люка Меланшона "Непокорённую Францию" (La France insoumise), "Европу Экологию Зеленых" (Europe Ecologie Les Verts), Французскую коммунистическую партию и Социалистическую партию, может завоевать на этих выборах 165-190 мандатов.

После президентских выборов Меланшон, занявший уверенное третье место за финалисткой кампании, кандидатом от националистического "Национального объединения" Марин Ле Пен, объявил парламентские выборы "третьим туром президентских" и заявил о своих планах навязать президенту сосуществование с парламентским большинством союза левых сил и занять пост премьер-министра страны.

По данным того же опроса, "Национальное объединение" улучшит результат предыдущих парламентских выборов, добившись по сравнению с 2017 годом более 40 мандатов.

Вместе с тем опрос исследовательской компании Ipsos совместно с консалтинговой фирмой Sopra Steria по заказу Radio France и France Televisions показал легкое преимущество Nupes (28% гипотетических голосов) над коалицией сторонников Макрона (27%). Этот опрос также отдал третье место "Национальному объединению" при 19,5% намерений голосовать за националистов.

Правоцентристские "Республиканцы" (Les Republicains) и их союзники, по разным оценкам, на этот раз смогут составить конкуренцию только "Национальному объединению", рассчитывая превысить результат в 40 мандатов.

Исследовательские институты и центры пророчат парламентским выборам невысокую явку. В среднем эти учреждения ожидают на избирательных участках от 45 до 49% избирателей.

В нынешних парламентских выборах в разных регионах страны участвуют 15 из 28 министров объявленного 20 мая нового состава правительства, включая премьер-министра Элизабет Борн. Елисейский дворец предупредил: те из новых министров, кто является кандидатом на парламентских выборах и проиграет, должны будут подать в отставку.

Французы, проживающие за рубежом, на досрочном голосовании первого тура выборов 5 июня в основном отдали предпочтение кандидатам-сторонникам Макрона. Однако французские СМИ отметили и успех Nupes, кандидаты которого в двух из одиннадцати избирательных округов французов за рубежом одержали победу и заняли второе место еще в восьми округах.

В субботу прошло голосование на значительной части заморских территорий Франции.

Французов метрополии, голосующих в воскресенье, предупредили не просчитаться со временем посещения избирательных участков, которые на большей части территории страны 12 и 19 июня будут закрываться в 18:00 местного времени (20:00 по бакинскому времени). Исключение делается для ряда участков в больших городах, включая Париж, где можно будет проголосовать до 20:00.