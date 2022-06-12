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Здравоохранение 12.06.2022 10:00

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 535 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 535 млн 63 тыс. 535, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 308 тыс. 976 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 85 млн 500 тыс. 976 и 1 млн 11 тыс. 260.

Индия - 43 млн 222 тыс. 17 и 524 тыс. 761.

Бразилия - 31 млн 445 тыс. 137 и 668 тыс. 74.

Франция - 29 млн 946 тыс. 603 и 149 тыс. 788.

Германия - 26 млн 803 тыс. 867 и 139 тыс. 806.

Великобритания - 22 млн 571 тыс. 880 и 179 тыс. 884.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро воскресенья 812,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 94 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 101, Франции - 2 тыс. 269, Германии - 1 тыс. 663, Великобритании - 2 тыс. 613.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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