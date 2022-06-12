Алиев уверен в укреплении и расширении отношений Баку и Москвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений Баку и Москвы.
«Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран», - написал он в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России, который отмечается 12 июня.
Текст поздравительного послания опубликован в воскресенье на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев отметил, что «многовековые узы дружбы и добрососедства, связывающие наши народы, являются надежной основой поступательного развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества». «Вызывает особое удовлетворение взаимодействие наших стран по широкому спектру вопросов двусторонней повестки», - написал он.
Глава азербайджанского государства подчеркнул, что «подписание Декларации о союзническом взаимодействии в феврале текущего года закрепило высокий уровень наших межгосударственных связей, сложившихся в течение последних тридцати лет».
Алиев пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов, а жителям России - благополучия и процветания.
Р.Керимов
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