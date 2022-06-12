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Дальнее зарубежье 12.06.2022 10:47

Байден назвал рост цен на бензин в США побочным эффектом помощи Украине

Президент США Джо Байден назвал рост цен на бензин и инфляцию в стране "побочным продуктом" помощи Украине.

"И побочный продукт, и я говорил об этом в то время, когда мы решили, что собираемся помочь Украине, я имел в виду, что это тоже дорого нам обойдется. Это дорого обойдется западным странам. Это дорого обойдется НАТО. Это дорого обойдется европейским странам и нам. Потому что вы знаете, это должно было произойти: стоимость бензина и нефти должна была вырасти и стоимость продуктов питания должна была вырасти", - заявил Байден на приеме нацкомитета Демократической партии.

По его словам, США придется какое-то время жить с высоким уровнем инфляции.

"Она будет постепенно уменьшаться, но какое-то время мы будем жить с этим", - сказал президент США.

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Тэги: США, УКРАИНА, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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