Ким Чен Ын отметил, что дорожит дружбой c РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину, сообщает ЦТАК.
"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, чему наш народ оказывает полную поддержку, - говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера президенту РФ по случаю Дня России.
Ким Чен Ын отметил, что дорожит отношениями КНДР и России.
"Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 г. во Владивостоке, будут и дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах", - подчеркнул он.
Северокорейский лидер также выразил надежду, что тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами будет более тесным.
Весной 2019 года во Владивостоке состоялся первый саммит Путина и Ким Чен Ына.
Алиев уверен в укреплении и расширении отношений Баку и Москвы
Помощник госсекретаря США совершит турне по Южному Кавказу
Кабмин Азербайджана принял решение выплачивать детям-сиротам 265 манатов при устройстве на работу
ЕК призывает Венгрию без дискриминации относиться на АЗС к иностранным автомобилистам
Инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%, максимума с декабря 1981г
Криптофирмы США прекратили наем новых работников, сокращают расходы на рекламу из-за падения рынка криптовалют
В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,4 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 535 млн - университет Хопкинса
В России выявлен более заразный вариант «омикрон» штамма коронавируса
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
МЧС направит свыше 1,6 млн манатов на строительство 18 домов в Астаринском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ