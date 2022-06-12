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Британка пересекла Атлантику на веслах за 40 дней, побив рекорд

Британка побила мировой рекорд Гиннесса, в одиночку переплыв Атлантический океан на веслах за 40 дней, 21 час и 1 минуту, сообщает United Press International.

Книга рекордов Гиннесса объявила, что Виктория Эванс побила рекорд по скорости одиночного плавания среди женщин через Атлантику на маршруте пассатов. Она плыла на своей лодке из Тенерифе, Испания, в Порт-Сент-Чарльз, остров Барбадос.

Эванс улучшила рекордное время, установленное другой британкой Кико Мэтьюз, на девять дней.

"Прошли времена, когда наш пол называли слабым, я надеюсь, что эта запись продемонстрирует всем женщинам и девушкам, на что мы способны", - сказала Эванс в интервью для Книги рекордов.

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Тэги: МИР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РЕКОРД


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