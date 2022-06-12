Бывшая сеть McDonald`s в России получила название «Вкусно и точка»

Бывшие рестораны McDonald`s в России, сменившие владельца и бренд, начали открываться после трех месяцев простоя. Теперь они называются "Вкусно и точка".
В воскресенье, 12 июня, возобновляют работу 15 ресторанов в Москве и Московской области, включая ресторан на Пушкинской площади.
В понедельник откроются еще 50 ресторанов, до конца июня - около 200, затем будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю, сообщил гендиректор сети Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади.
Как сообщалось, с 14 марта McDonald`s закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald`s в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald`s развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).
McDonald`s в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.
Сеть McDonald`s в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. Суммарные инвестиции McDonald`s в РФ составили $2,5 млрд, налоговые выплаты - 167 млрд рублей. В системе McDonald`s в России работало более 62 тыс. человек, на предприятиях поставщиков - еще около 100 тыс.
Соглашение о продаже бизнеса предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года.
McDonald`s проработал в России более 30 лет - первый ресторан сети был открыт в 1990 году на Пушкинской площади.
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