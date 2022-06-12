Грузовое сообщение между РФ и КНР возобновлено с открытием пунктов пропуска Хэйхэ и Сюнькэ

Международные грузовые перевозки по реке Амур между Амурской областью РФ и китайской провинцией Хэйлунцзян возобновлены после открытия пунктов пропуска Хэйхэ и Сюнькэ в Китае.
Минэкономразвития Амурской области сообщает, что информация о готовности возобновить с 12 июня грузоперевозки поступила в Хабаровский филиал ФГКУ Росгранстрой от канцелярии по управлению пунктами пропуска провинции Хэйлунцзян.
"Международные грузовые перевозки будут выполнятся речными баржами. Первые грузы на направлении Благовещенск-Хэйхэ пойдут 12 июня. Движение на направлении Поярково-Сюнькэ возобновится сразу после проработки грузовой базы", - говорится в сообщении.
Перевозки грузов через эти пункты пропуска по аналогии с прошлогодним сезоном будут осуществляться с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, членам экипажей обеих стран запрещается покидать судно и выходить на берег в момент разгрузки барж.
Теперь в Амурской области международные грузовые перевозки параллельно будут выполнятся сразу через три пункта пропуска - автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" (после открытия нового трансграничного автомобильного моста) и речные пункты пропуска "Благовещенск" и "Поярково".
Как сообщалось, движение по международному мосту через реку Амур между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР) открыто в пятницу после двух лет карантинного простоя с момента завершения строительства.
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