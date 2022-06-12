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Здравоохранение 12.06.2022 13:30

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3,4 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 800 человек, скончались 65 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 12 июня, в РФ выявлено 3 403 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 819 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 39,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 12 субъектах РФ, снижение - в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 65 человек, накануне штаб сообщал о 72 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 тыс. 627 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 224.

"Выздоровело за сутки 3 480 человек, или на 27,9% меньше в сравнении с 11 июня", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 376 тыс. 551 случай заражения коронавирусной инфекцией, 380 тыс. 020 умерших и 17 млн 794 тыс. 561 выписанный.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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