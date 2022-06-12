Два американца чуть не утонули в резервуаре на шоколадной фабрике

Два человека были спасены после того, как оказались в большом резервуаре с шоколадом в округе Ланкастер, штат Пенсильвания (США), сообщает агентство United Press International со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошел на заводе Mars Wrigley.

Рабочие, как утверждает UPI, по-видимому, не сильно пострадали, хотя их доставили в больницу.

Mars Wrigley воздержался от комментариев.