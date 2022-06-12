Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8075 RUR   0.0294 GBR   2.1245 TRY   0.0987

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 121.51 -0.60 Brent 123.07 -0.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.06.2022 14:30

Два американца чуть не утонули в резервуаре на шоколадной фабрике

Два человека были спасены после того, как оказались в большом резервуаре с шоколадом в округе Ланкастер, штат Пенсильвания (США), сообщает агентство United Press International со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошел на заводе Mars Wrigley.

Рабочие, как утверждает UPI, по-видимому, не сильно пострадали, хотя их доставили в больницу.

Mars Wrigley воздержался от комментариев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США


Похожие новости


Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта в АТР Второе стендовое испытание американской лунной ракеты запланировано на 18 июня - NASA Блинкен заявил, что США обеспокоены сообщениями о новых нарушениях прав человека в Китае США готовы помогать Армении и Азербайджану в демилитаризации границы - Блинкен Представитель Пентагона Кирби продолжит карьеру в Белом доме США выделят еще $250 млн на оказание продовольственной помощи в мире - Блинкен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az