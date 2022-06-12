Глава Еврокомиссии надеется на единство в ЕС по поводу кандидатуры Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что лидеры стран ЕС сумеют найти общую позицию по заявке Киева на вступление в организацию.

"Цель заключается в том, чтобы по итогам Европейского совета у нас была общая позиция, которая бы отражала историческую важность ситуации", - приводят в воскресенье ее слова итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что, по данным западных СМИ, такого единства в ЕС пока нет.

В июне агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Дания и Нидерланды выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, а Германия предлагает дать стране некий условный статус кандидата.

"По словам информированных источников, некоторые государства-члены, в том числе Нидерланды, до сих пор выступают против заявки Киева, в то время как большинство, включая Италию, выступают за", - говорится в сообщении.

Bloomberg отмечало, что Дания также выступает против. В дипломатической ноте Дании, с которой ознакомилось агентство, говорится, что Украина, по мнению Копенгагена, "недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств".

В дипломатическом документе отмечалось, что Киеву необходимо будет "фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса во всех этих областях.

По мнению Копенгагена, Украина "в целом находится на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС.

В свою очередь Германия предлагает вариант предоставления Украине условного статуса кандидата, пишет агентство.

По словам других источников, Европейская комиссия, как ожидается, позже в июне даст рекомендации о предоставлении Украине статуса кандидата.

"Окончательное заключение Европейской комиссии, даже если оно будет положительным, потребует одобрения государств-членов, прежде чем Украине будет официально предоставлен этот статус. Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня", - напоминает Bloomberg.

Уточняется, что вероятная дата вынесения заключения Еврокомиссии - 17 июня.

Ранее итальянский премьер Марио Драги, как сообщалось, утверждал, что из ключевых стран ЕС - только Италия однозначно выступает за членство Украины.

28 февраля президент Украины подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле в ходе своего визита в Киев передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Европейский союз.

Статус кандидата, когда его предоставляют, означает начало процесса переговоров по вопросу вступления в ЕС. Переговоры нередко могут идти долгие годы. Статус кандидата - не гарантия того, что страна когда-либо вступит в ЕС. Для присоединения к Евросоюзу кандидат должен соответствовать множеству довольно жёстких критериев. В случае с Украиной некоторые европейские политики ранее в этом году предлагали рассмотреть возможность вступления в ЕС по некой ускоренной процедуре, которая, возможно, позволила бы присоединиться к Евросоюзу и без соответствия основным критериям. Однако в итоге это предложение не было принято.