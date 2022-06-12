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СНГ 12.06.2022 15:40

McDonald`s продал бизнес в РФ за «символическую плату», сделка включает опцион на выкуп - Говор

McDonald`s Corp. продала свой российский бизнес за "символическую плату", при этом сделка предусматривает опцион на обратный выкуп, заявил новый владелец сети в РФ Александр Говор.

Сумму сделки по соглашению с McDonald`s он не раскрывает.

Цена была "намного ниже рыночной", сделка прошла по "символической плате", сказал Говор журналистам в воскресенье.

При этом до конца года новый владелец бизнеса McDonald`s должен вложить 6,5-7 млрд рублей. "Мы по плану должны инвестировать 6,5-7 млрд рублей только в этом году (...) Это огромная сумма, которую я должен внести, которая в договоре имеется", - отметил Говор.

По его словам, эта сумма включает обязательства по оплате перед поставщиками, арендные платежи и другие.

Сделка с McDonald`s также предусматривает опцион на обратный выкуп. В случае, если бренд вернется на российский рынок, Говор будет претендовать на статус мастер-франчайзи.

"Они мне дали понять, что выкупать они не будут, но я их убедил, чтобы я был единственным мастер-франчайзи", - сказал бизнесмен.

Как сообщалось, McDonald`s с 14 марта закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

Новым владельцем бизнеса McDonald`s в России стал Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald`s развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).

McDonald`s в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно - и точка".

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Тэги: РОССИЯ, MCDONALDS


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