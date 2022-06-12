Сошедший с дистанции Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Леклер призвал разобраться в произошедшем

Сошедший в воскресенье в Баку с дистанции Гран-при Азербайджана «Формулы-1» из-за проблем с болидом пилот Ferrari Шарль Леклер, накануне показавший лучшее время в квалификации и стартовавший с поул-позишн, призвал разобраться в произошедшем.

«Это больно. Нам действительно нужно разобраться в этом, чтобы такого больше не повторилось. Я не могу подобрать подходящие слова для описания произошедшего. Это очень разочаровывает», - приводятся его слова в твиттере организаторов гонки.

Леклер был вынужден сойти с дистанции, по предварительным данным, из-за проблем с мотором.

Та же участь постигла его партнера по команде Карлоса Сайнса.

Р.Керимов