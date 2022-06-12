Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Азербайджана в Баку, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британец Джордж Расселл, представляющий Mercedes.

Пилот Ferrari Шарль Леклер, накануне показавший лучшее время в квалификации и стартовавший с поул-позишн, в воскресенье вынужден был сойти с дистанции, по предварительным данным, из-за проблем с мотором. Та же участь постигла его партнера по команде Карлоса Сайнса.

Макс Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 150 очков. На второе место поднялся Серхио Перес (129), на третье место опустился Шарль Леклер (116).

Кубок конструкторов возглавляет Red Bull (279 очков), следом идет Ferrari (199), на третьем месте - Mercedes (161).

Р.Керимов