В Азербайджане вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 14 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 884, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано семь случаев. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла вдвое.
Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 715 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 91 человек (+ 5 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 78 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 941 тест на коронавирус против 2 тыс. 468 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 923 тыс. 348 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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