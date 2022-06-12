В Азербайджане вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 14 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 884, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано семь случаев. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла вдвое.

Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 715 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 91 человек (+ 5 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 78 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 941 тест на коронавирус против 2 тыс. 468 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 923 тыс. 348 тестов на COVID-19.

Р.Керимов