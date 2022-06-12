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ТЭК 12.06.2022 18:30

TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения

Катар объявил в воскресенье, что выбрал французскую компанию TotalEnergies в качестве первого иностранного партнера для разработки крупнейшего в мире месторождения природного газа, сообщила газета Le Figaro.

"Я рад объявить выбор TotalEnergies как первого партнера в проекте North Field East (NFE)", - приводит издание слова катарского министра энергетики Саада бен Шарида аль-Кааби с пресс-конференции в Дохе.

Французская нефтегазовая компания, отмечается в публикации со ссылкой на главу TotalEnergies Патрика Пуйане, получит долю в 6,25% в этом проекте в рамках совместного предприятия с QatarEnergy.

По словам аль-Кааби, в ближайшем будущем также ожидается объявление соглашений с Exxon Mobil, Shell и ConocoPhillips.

Участие иностранных нефтегазовых гигантов в катарском проекте, который оценивается в более чем $28 млрд, должно составить около 25%. Как предполагается, работа по проекту увеличит производство катарского газа к 2027 году больше чем на 60%.

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Тэги: КАТАР, ФРАНЦИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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