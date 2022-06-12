Триумфатор Гран-при Азербайджана объяснил победу в Баку скоростью своего болида

Действующий чемпион мира, нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен объяснил победу в Баку скоростью своего болида.

«Сегодня у нашей машины была невероятная скорость. Мы могли спокойно заботиться о шинах и вырваться вперед. Но, очевидно, также, может быть, немного повезло со сходами (Ferrari - ИФ-Аз), но, тем не менее, думаю, что наша машина была очень быстрой сегодня, поэтому я мог сократить отставание. В таком случае гонка в ваших руках. В целом сегодня я очень доволен балансом машины», - приводятся его слова на сайте организаторов гонки.

Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана в Баку, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», одержав пятую победу в сезоне и 25-ю в карьере.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британец Джордж Расселл, представляющий команду Mercedes.

Пилот Ferrari Шарль Леклер, накануне показавший лучшее время в квалификации и стартовавший с поул-позишн, в воскресенье вынужден был сойти с дистанции, по предварительным данным, из-за проблем с мотором. Та же участь постигла его партнера по команде Карлоса Сайнса.

Макс Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 150 очков. На второе место поднялся Серхио Перес (129), на третье место опустился Шарль Леклер (116).

Кубок конструкторов возглавляет Red Bull (279 очков), следом идет Ferrari (199), на третьем месте - Mercedes (161).

Р.Керимов