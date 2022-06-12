Перес считает правильным решение пропустить вперед Ферстаппена во время Гран-при Азербайджана в Баку

Мексиканский пилот команды Red Bull Серхио Перес считает правильным решение пропустить вперед своего партнера по команде Макса Ферстаппена во время Гран-при Азербайджана в Баку.

«К сожалению, у нас возникло недопонимание во время VSC. Нам немного не повезло, а в начале у меня был слишком высокий износ резины. За счет этого Макс сегодня оказался намного сильнее. Думаю, решение пропустить Ферстаппена было правильным, ведь в конце концов мы добились максимального результата для команды», - приводит «Чемпионат» его слова.

Действующий чемпион мира нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана в Баку, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», одержав пятую победу в сезоне и 25-ю в карьере.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британец Джордж Расселл, представляющий Mercedes.

Пилот Ferrari Шарль Леклер, накануне показавший лучшее время в квалификации и стартовавший с поул-позишн, в воскресенье вынужден был сойти с дистанции, по предварительным данным, из-за проблем с мотором. Та же участь постигла его партнера по команде Карлоса Сайнса.

Макс Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 150 очков. На второе место поднялся Серхио Перес (129), на третье место опустился Шарль Леклер (116).

Кубок конструкторов возглавляет Red Bull (279 очков), следом идет Ferrari (199), на третьем месте - Mercedes (161).