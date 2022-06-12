Пилот Mercedes Расселл остался доволен результатом Гран-при Азербайджана в Баку

Британский пилот команды Mercedes Джордж Расселл остался доволен результатом Гран-при Азербайджана «Формулы-1», прошедшего в воскресенье в Баку. В гонке он финишировал третьим.

«Спасибо всем парням в Брэкли. Пилотировать машину было непросто из-за всех этих раскачиваний, но третьим местом я очень доволен», - приводит «Чемпионат» слова гонщика.

Действующий чемпион мира нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана в Баку, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», одержав пятую победу в сезоне и 25-ю в карьере.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британец Джордж Расселл, представляющий Mercedes.

Пилот Ferrari Шарль Леклер, накануне показавший лучшее время в квалификации и стартовавший с поул-позишн, в воскресенье вынужден был сойти с дистанции, по предварительным данным, из-за проблем с мотором. Та же участь постигла его партнера по команде Карлоса Сайнса.

Макс Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 150 очков. На второе место поднялся Серхио Перес (129), на третье место опустился Шарль Леклер (116).

Кубок конструкторов возглавляет Red Bull (279 очков), следом идет Ferrari (199), на третьем месте - Mercedes (161).