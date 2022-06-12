НАТО стремится скорее решить вопрос с членством Швеции и Финляндии - генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотел бы быстрее решить проблемы на пути вступления в альянс Швеции и Финляндии.

"Я по-прежнему нацелен на то, чтобы решить вопрос как можно скорее", - сказал он на совместной с президентом Финляндии Саули Нийнистё пресс-конференции в Хельсинки.

При этом Столтенберг заверил, что не принципиально, успеют ли стороны урегулировать проблему до саммита НАТО в конце июня в Мадриде.

"Саммит в Мадриде никогда не был нашим дедлайном", - сказал генсек.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует Турция. У Анкары есть претензии к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке террористов.

Столтенберг заявил, что НАТО ведет активные переговоры с Турцией по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

"НАТО находится в тесном контакте со всеми государствами-членами в ходе рассмотрения заявок, включая Турцию. Мы заинтересованы в скорейшем вступлении Финляндии и Швеции в НАТО и ведем по этому вопросу с Турцией активные переговоры", - сказал он в воскресенье.

По словам Столтенберга, "НАТО принимает во внимание проблемы безопасности Турции". "Опасения Турции понятны, ни одна другая страна НАТО не пострадала от террористических атак так сильно, как Турция. Кроме того, Турция играет важную роль в НАТО на сирийско-иракской границе", - сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО "повысит безопасность как НАТО, так и стран Северной Европы".

Столтенберг прибыл в Финляндию для участия в стартовавшем в воскресенье в резиденции президента Финляндии ежегодном мероприятии "Дискуссии в Култаранта", посвященном вопросам внешней политики и безопасности.