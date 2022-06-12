Эрдоган сообщил о планах обсудить на следующей неделе «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Ван на востоке страны сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу реализации проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю.

"На следующей неделе мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги предпримем по вопросу "зернового коридора", - заявил Эрдоган, слова которого приводит "Анадолу".