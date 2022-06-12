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Регион 12.06.2022 21:15

Эрдоган сообщил о планах обсудить на следующей неделе «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Ван на востоке страны сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу реализации проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю.

"На следующей неделе мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги предпримем по вопросу "зернового коридора", - заявил Эрдоган, слова которого приводит "Анадолу".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗЕРНО, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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