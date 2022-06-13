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Дальнее зарубежье 13.06.2022 11:04

Во время председательства в ЕС Чехия будет акцентировать внимание на украинском кризисе

Во время председательства в ЕС Чехия будет стремиться к тому, чтобы урегулирование украинского кризиса оставалось в центре внимания Евросоюза, заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

"Мы подчеркнем, что Европа не должна забывать об Украине", - сказал Липавский в эфире телеканала CNN.

"Дипломатические переговоры должны вестись в первую очередь самими украинцами. Но мы должны держать украинцев в игре", - добавил он, отметив, что председательство Чехии не повлияет на эти переговоры.

Министр также раскритиковал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что "нельзя унижать Россию", чтобы иметь возможность урегулировать кризис вокруг Украины дипломатическими средствами.

"Макрон, вероятно, не очень разбирается в этом вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", - резюмировал Липавский.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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