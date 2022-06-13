Азербайджан сократил в январе-апреле экспорт золота в 2 раза

Азербайджан в январе-апреле 2022 года экспортировал на мировые рынки 772,34 кг золота, что в 2,1 раза ниже показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость экспортированного золота оценивается в $47 млн 832,36 тыс. (спад на 25,9%).

Серебра из Азербайджана экспортировано 1 тыс. 576,81 кг (рост на 21,3%) на $1 млн 274,85 тыс. (рост на 30,3%).

Весь объем экспорта золота и серебра пришелся на Швейцарию.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал на мировые рынки 6 тыс. 83,17 кг золота (рост на 42,4% от показателя 2020 года) на $202 млн 523,33 тыс. (рост на 3,4%).

Серебра из Азербайджана было экспортировано 2 тыс. 981,1 кг (спад на 12,7%) на $2 млн 205,75 тыс. (спад на 2,2%).

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова