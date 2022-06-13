Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

10.06 $/bbl +/- WTI 120.67 -0.84 Brent 122.01 -1.06

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 13.06.2022 10:43

Гулиев назначен председателем правления PASHA Bank

Азербайджанский PASHA Bank провел общее собрание акционеров, утвердил Джавида Гулиева

Азербайджанский PASHA Bank провел общее собрание акционеров, утвердил Джавида Гулиева председателем правления банка.

«Согласно решению общего собрания акционеров банка, с 9 июня 2022 года Джавид Гулиев назначен генеральным директором, председателем правления PASHA Bank», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Как сообщалось ранее, Талех Кязымов в апреле 2022 года подал в отставку с поста председателя правления PASHA Bank в связи с назначением на должность председателя Центробанка Азербайджана.

В связи с этим, Джавид Гулиев, который занимал пост заместителя председателя правления PASHA Bank, с 12 апреля был назначен исполняющим обязанности председателя правления банка.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является третьим банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо - Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


НС Yelo Bank назначил нового председателя правления банка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az