Гулиев назначен председателем правления PASHA Bank

Азербайджанский PASHA Bank провел общее собрание акционеров, утвердил Джавида Гулиева

Азербайджанский PASHA Bank провел общее собрание акционеров, утвердил Джавида Гулиева председателем правления банка.

«Согласно решению общего собрания акционеров банка, с 9 июня 2022 года Джавид Гулиев назначен генеральным директором, председателем правления PASHA Bank», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Как сообщалось ранее, Талех Кязымов в апреле 2022 года подал в отставку с поста председателя правления PASHA Bank в связи с назначением на должность председателя Центробанка Азербайджана.

В связи с этим, Джавид Гулиев, который занимал пост заместителя председателя правления PASHA Bank, с 12 апреля был назначен исполняющим обязанности председателя правления банка.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является третьим банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо - Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

Х.Насирзаде