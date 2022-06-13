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Туризм 13.06.2022 10:50

Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I кв. составил $75,5 млн

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале составил $318,1 млн, что в 2,9 раза выше показателя января-марта 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в отчетный период увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза - до $318,1 млн. При этом дефицит баланса туристических услуг составил $75,5 млн (рост на 28,8% - ИФ)", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за первый квартал 2021 года.

Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $196,8 млн (рост в 3,6 раза). "82,9% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж", - сообщили в ЦБА.

В целом, в январе-марте 2022 года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, увеличилось в 2,7 раза, тогда как турпоток в Азербайджан вырос в 2,1 раза.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРИЗМ, УСЛУГИ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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