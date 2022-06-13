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Бизнес и законодательство 13.06.2022 11:07

Бизнесмены Красноярского края осенью примут участие на выставке в Азербайджане

Предприниматели Красноярского края планируют принять участие в 27-й Международной выставке «Bakubuild» в Азербайджане, которая пройдет в Баку 19-21 октября 2022 года, сообщила глава Центра поддержки экспорта Красноярского края Наталия Абрамова.

«Центр поддержки экспорта организует участие краевых экспортеров в 27-й Международной выставке «BAKUBUILD» (Строительство) 19-21 октября 2022 г. с коллективным стендом», - сказала Абрамова на видеоконференциив рамках проекта Минпромторга России «Час с Торгпредом».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов на видеоконференции рассказал о наиболее перспективных направлениях сотрудничества с Азербайджаном и возможностях развития деловых связей бизнес сообщества Красноярского края с азербайджанскими партнерами, о барьерах на пути продвижения российской продукции.

Х.Насирзаде

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Тэги: РФ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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