Бизнесмены Красноярского края осенью примут участие на выставке в Азербайджане

Предприниматели Красноярского края планируют принять участие в 27-й Международной выставке «Bakubuild» в Азербайджане, которая пройдет в Баку 19-21 октября 2022 года, сообщила глава Центра поддержки экспорта Красноярского края Наталия Абрамова.
«Центр поддержки экспорта организует участие краевых экспортеров в 27-й Международной выставке «BAKUBUILD» (Строительство) 19-21 октября 2022 г. с коллективным стендом», - сказала Абрамова на видеоконференциив рамках проекта Минпромторга России «Час с Торгпредом».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов на видеоконференции рассказал о наиболее перспективных направлениях сотрудничества с Азербайджаном и возможностях развития деловых связей бизнес сообщества Красноярского края с азербайджанскими партнерами, о барьерах на пути продвижения российской продукции.
Х.Насирзаде
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