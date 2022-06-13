Капвложения в экономику Азербайджана в январе-мае сократились на 3,2%, в ненефтяной сектор – выросли на 15%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-мае 2022 года оставили 4 млрд 915,5 млн манатов, что на 3,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 23,6%. В то же время капвложения в ненефтяной сектор увеличились на 14,6%.

Из общего объема капвложений 2 млрд 829,6 млн манатов (57,6% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 1 млрд 799 млн манатов (36,6% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 286,9 млн манатов (5,8% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе-апреле объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 1 млрд 258,2 млн манатов (25,6% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 3 млрд 657,3 млн манатов (74,4% всех инвестиций).

В 2021 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,2%.

Б.Рустамбеков