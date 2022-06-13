Капвложения в экономику Азербайджана в январе-мае сократились на 3,2%, в ненефтяной сектор – выросли на 15%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-мае 2022 года оставили 4 млрд 915,5 млн манатов, что на 3,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 23,6%. В то же время капвложения в ненефтяной сектор увеличились на 14,6%.
Из общего объема капвложений 2 млрд 829,6 млн манатов (57,6% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 1 млрд 799 млн манатов (36,6% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 286,9 млн манатов (5,8% всех инвестиций) - на строительство жилья.
В январе-апреле объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 1 млрд 258,2 млн манатов (25,6% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 3 млрд 657,3 млн манатов (74,4% всех инвестиций).
В 2021 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,2%.
Б.Рустамбеков
Власти Азербайджана готовы содействовать инвесторам для строительства завода по выпуску минеральной воды и санатория «Истису» в Кяльбяджаре
Глава Движения карабахских армян: Затулин умышленно наносит вред армяно-азербайджанскому диалогу
Алиев уверен в укреплении и расширении отношений Баку и Москвы
Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I кв. составил $75,5 млн
Пилот Mercedes Расселл остался доволен результатом Гран-при Азербайджана в Баку
Перес считает правильным решение пропустить вперед Ферстаппена во время Гран-при Азербайджана в Баку
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Миллиарды евро отмывались через филиалы скандинавских банков в странах Балтии
Шольц планирует визит на Украину
Ким Чен Ын призвал к борьбе превышением полномочий и бюрократизмом среди чиновников
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ