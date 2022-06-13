Власти Азербайджана готовы содействовать инвесторам для строительства завода по выпуску минеральной воды и санатория «Истису» в Кяльбяджаре

Власти Азербайджана готовы оказать содействие инвесторам для строительства завода по производству минеральной воды и современного санатория «Истису» в Кяльбяджарском районе (Восточно-Зангезурский экономический район).

«Госструктурами подготовлен проект по организации производства минеральной воды с использованием месторождений «Юхары Истису», «Ашагы Истису», «Гешдак», «Гарасу», «Мозчай», «Готурсу». Стоимость проекта оценивается порядка 3 млн манатов (порядка $1,8 млн по текущему курсу). Также подготовлен проект строительства современного санатория «Истису» с использованием всех этих источников минеральной воды. Проекты планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Инвесторам будет оказана государственная поддержка в виде предоставления льготных кредитов, таможенных и налоговых льгот и выдачи документа о поощрении инвестиций», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

По его данным, для производства 1 литра минеральной воды расход электроэнергии составит 1,12 кВт/ч, газа – 0,01 кубометров.

«Для производства готовой продукции будет использована углекислая минеральная термальная вода, стеклянная и пластиковая посуда, террапаки, упаковочная продукция и пр. По оценкам правительства, суточный объем добычи минеральной воды с месторождения «Юхары Истису» оценивается в 867 кубометров, «Ашагы Истису» - 748 кубометров, Зоны «Гешдак» - 108 кубометров», - сообщили в правительстве.

Главными преимуществами проекта являются: высокий коммерческий потенциал, особое отличие воды из данных месторождений от вод из месторождений в других странах по газовому и химическому составу, и по высокой температуре.

«Также территории, где расположены месторождения минеральной воды обладают широким спектром туристических возможностей», - сообщил источник.

По данным правительства, 33% от общего запаса минеральных вод Азербайджана располагаются в Кяльбяджарском и Лачинском районах. В этих районах эксплуатационный запас воды составляет 7393 кубометра в сутки, из которых 42% приходится на Лачин, 58% - на Кяльбяджар. Только в бассейне реки Тертер Кяльбяджарского района имеется около 400 месторождений минеральных вод.

По своему химическому составу и физическим свойствам источник Истису не отличается от всемирно известных источников в Карловы-вары (Чехия). Температура воды в Истису достигает 58,8 градусов по Цельсию. Общее количество минералов в 1 литре воды достигает 6,7 грамм, указывая на богатое содержание в ней лития, брома, йода, серебра, фофора, цинка, меди, никеля, магния, железа и других химических веществ. Вода из этих источников может применяться для лечения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, малокровия, кожных заболеваний, для ингаляций и внутреннего приема, а также для принятия термальных ванн.

В советское время в Кяльбяджаре функционировали санатории «Истису №1» и «Истису №2» общесоюзного значения. В них ежегодно лечилось и отдыхало 50 тыс. человек.

Н.Аббасова