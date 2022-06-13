Главы МИД и Минэнерго Болгарии подали в отставку

Глава внешнеполитического ведомства Болгарии Теодора Генчовска и министр энергетики страны Александр Николов, представляющие партию "Есть такой народ", в понедельник подали в отставку, после того, как ранее решение о выводе министров из состава кабинета принял лидер партии Слави Трифонов, сообщает Болгарское национальное радио.
"Я отзываю министров от партии "Есть такой народ" и выхожу из этой коалиции", - напоминает радио слова из опубликованного на прошлой неделе видеообращения Трифонова.
"Ни премьер, ни министр финансов не ведут дела хорошо, эта коалиция не функционирует как положено. Это агония", - сказал он.
После публикации этого обращения из состава правительства вышли вице-премьер и министр регионального развития Болгарии Гроздан Караджов и министр спорта Радостин Василев.
Решение о выводе министров Трифонов принял, выразив таким образом несогласие с планами рассмотрения обновленной версии бюджета Болгарии.
Из-за выхода представителей партии "Есть такой народ" из состава правительства перед Болгарией вновь возникла угроза кризиса власти, однако в правящей коалиции заявили, что считают проведение выборов крайней мерой.
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