Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

10.06 $/bbl +/- WTI 120.67 -0.84 Brent 122.01 -1.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.06.2022 15:30

Главы МИД и Минэнерго Болгарии подали в отставку

Глава внешнеполитического ведомства Болгарии Теодора Генчовска и министр энергетики страны Александр Николов, представляющие партию "Есть такой народ", в понедельник подали в отставку, после того, как ранее решение о выводе министров из состава кабинета принял лидер партии Слави Трифонов, сообщает Болгарское национальное радио.

"Я отзываю министров от партии "Есть такой народ" и выхожу из этой коалиции", - напоминает радио слова из опубликованного на прошлой неделе видеообращения Трифонова.

"Ни премьер, ни министр финансов не ведут дела хорошо, эта коалиция не функционирует как положено. Это агония", - сказал он.

После публикации этого обращения из состава правительства вышли вице-премьер и министр регионального развития Болгарии Гроздан Караджов и министр спорта Радостин Василев.

Решение о выводе министров Трифонов принял, выразив таким образом несогласие с планами рассмотрения обновленной версии бюджета Болгарии.

Из-за выхода представителей партии "Есть такой народ" из состава правительства перед Болгарией вновь возникла угроза кризиса власти, однако в правящей коалиции заявили, что считают проведение выборов крайней мерой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, МИНИСТРЫ, ОТСТАВКА


Похожие новости


Болгария хочет заимствовать опыт Азербайджана в сфере реформ в системе юстиции Министры культуры Азербайджана и Болгарии обсудили перспективы сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az