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Внешняя политика 13.06.2022 15:41

Представитель Госдепа США обсудит в Азербайджане вопросы демократии и развития СМИ

Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд посетит с визитом Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на посольство США в Баку.

«В ходе визита, который состоится 13-15 июня, Макдональд проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, правозащитниками и представителями медиа и политических партий», - говорится в информации дипмиссии.

Э.Шафиев

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Тэги: ГОСДЕП, ВИЗИТ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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