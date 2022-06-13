Представитель Госдепа США обсудит в Азербайджане вопросы демократии и развития СМИ

Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд посетит с визитом Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на посольство США в Баку.
«В ходе визита, который состоится 13-15 июня, Макдональд проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, правозащитниками и представителями медиа и политических партий», - говорится в информации дипмиссии.
Э.Шафиев
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